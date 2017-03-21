مصطفى بكري يطالب الجيش بالإشراف على الوجبات الغذائية للمدارس

كتبت – سحر عزام:

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بإشراف هيئة الإعداد والتموين بالقوات المسلحة بشكل كامل على الوجبات الغذائية التي توزع للتلاميذ بالمدارس، وذلك بعد تكرار حوادث تسمم التلاميذ في عدد من المحافظات المختلفة.

وقال بكري في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء :" بعد تكرار حوادث تسمم التلاميذ في المدارس وما سببته من ذعر لدي الأسر المصرية يجب أن تتولى هيئة الإعداد والتموين بالقوات المسلحة الإشراف الكامل علي الوجبه الغذائية التي تقدم لتلاميذنا، ذلك أن الفساد والإهمال استشري حتى وصل إلى وجبات التلاميذ. لابد من حل جذري عاجل وسريع".

وشهدت عدة محافظات حالات اشتباه في تسمم بين طلاب المدارس بعد تناول الوجبة المدرسية كان آخرها اليوم بمحافظة المنوفية سبقها إصابة ما يزيد عن ألف تلميذ بمحافظة سوهاج ومحافظات أخرى.