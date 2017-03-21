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تامر أمين: "مصر أم الدنيا غصب عن عين أي حد"

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تامر أمين: "مصر أم الدنيا غصب عن عين أي حد" تامر أمين: "مصر أم الدنيا غصب عن عين أي حد"

مصراوي Masrawy

الإعلامي تامر أمين

كتبت – سحر عزام :

استنكر الإعلامي تامر أمين، حملات الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بين المصريين والسودانيين، قائلا :" ستظل أم الدنيا غصب عن عين أي حد".

وأضاف أمين خلال تقديمه لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الثلاثاء :"أقول للمصريين والسودانيين معا أليس بينكم رجل رشيد، مبتتعلموش يا مصريين ويا سودانيين من الدرس، المؤمن الكيس لا يلدغ من جحر مرتين، أرجوكم الرحمة يا سادة، السودان نصفنا الثاني، شعبي وادي النيل، الأبيض والأسمر".

وهاجم الإعلامي تامر أمين الشيخة موزة والدة حاكم قطر لتصريحها بأن السودان أم الدنيا، مشيرًا لسعي قطر للإسقاط بين مصر والسودان وكافة حلفاء مصرـ حسب قوله.

وطالب أمين الرئيس السوداني والحكومة السودانية بمعاقبة وزير الإعلام السوداني على تصريحاته في حق مصر بعد قوله بانتساب فرعون مصر للسودان ولأقدمية الأهرامات السودانية مقارنة بالأهرامات المصرية.

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