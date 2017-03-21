وزير موريتاني: نولي اهتماما كبيرا للعلاقات مع مصر

نواكشوط - (أ ش أ)

قال النانى ولد اشروقه وزير الصيد والاقتصاد البحري في الحكومة الموريتانية، إن بلاده تولي اهتماما كبيرا للعلاقات مع مصر.

وأكد الوزير الموريتاني خلال لقائه مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتورعبد المنعم البنى، والذي يزور نواكشوط حاليا، أن الإرادة الراسخة لقائدي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمد ولد عبد العزيز ستدفع بعلاقات التعاون نحو مجالات ارحب واوسع في شتى المجالات التجارية والصيد والاستثمار ومصانع التحويل والتكوين وتثمين منتجات الصيد البحري والبحث العلمي.

وأبرز اشروقة أهمية العلاقة مع مصر بالنسبة لموريتانيا لتنمية مواردها البحرية، خاصة عبر الشراكة في مجال الاستثمار والانتاج.

وبدوره أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتورعبد المنعم البنى، بأن التعاون سيتركز بين الجانبين في مجال الصيد على تشجيع الاستثمار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البحرية الموريتانية وتدريب الكادر الفني والتنسيق بين الأكاديمية البحرية في مصر ونظيرتها في موريتانيا.