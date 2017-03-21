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وزير موريتاني: نولي اهتماما كبيرا للعلاقات مع مصر

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وزير موريتاني: نولي اهتماما كبيرا للعلاقات مع مصر وزير موريتاني: نولي اهتماما كبيرا للعلاقات مع مصر

مصراوي Masrawy

النانى ولد اشروقه وزير الصيد والاقتصاد البحري في ا

نواكشوط - (أ ش أ)

قال النانى ولد اشروقه وزير الصيد والاقتصاد البحري في الموريتانية، إن بلاده تولي اهتماما كبيرا للعلاقات مع .

وأكد الوزير الموريتاني خلال لقائه مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتورعبد المنعم البنى، والذي يزور نواكشوط حاليا، أن الإرادة الراسخة لقائدي البلدين الرئيس عبد الفتاح والرئيس محمد ولد عبد العزيز ستدفع بعلاقات التعاون نحو مجالات ارحب واوسع في شتى المجالات التجارية والصيد والاستثمار ومصانع التحويل والتكوين وتثمين منتجات الصيد البحري والبحث العلمي.

وأبرز اشروقة أهمية العلاقة مع مصر بالنسبة لموريتانيا لتنمية مواردها البحرية، خاصة عبر الشراكة في مجال الاستثمار والانتاج.

وبدوره أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتورعبد المنعم البنى، بأن التعاون سيتركز بين الجانبين في مجال الصيد على تشجيع الاستثمار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البحرية الموريتانية وتدريب الكادر الفني والتنسيق بين الأكاديمية البحرية في مصر ونظيرتها في موريتانيا.

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