السيسي يمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال من الطبقة الثانية تقديرًا لدورهن

القاهرة - مصراوي:

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وسام الكمال من الطبقة الثانية عن عام 2017 تكريمًا لدورهن الحافل بالعطاء والتضحية.

وكرم السيسي الأمهات من مختلف أنحاء الجمهورية، اللاتي حضرن مراسم التسليم بأحد فنادق القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الأم.

وشهد الرئيس برفقة قرينته السيدة انتصار السيسي الحفل، وسط حضور عدد من النائبات والوزراء والمسؤولين، ورجال الإعلام.