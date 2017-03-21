أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي يمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال من الطبقة الثانية تقديرًا لدورهن

Google+ Print
السيسي يمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال من الطبقة الثانية تقديرًا لدورهن السيسي يمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال من الطبقة الثانية تقديرًا لدورهن

مصراوي Masrawy

يمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال

القاهرة - مصراوي:

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وسام الكمال من الطبقة الثانية عن عام 2017 تكريمًا لدورهن الحافل بالعطاء والتضحية.

وكرم السيسي الأمهات من مختلف أنحاء الجمهورية، اللاتي حضرن مراسم التسليم بأحد فنادق القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الأم.

وشهد الرئيس برفقة قرينته السيدة انتصار السيسي الحفل، وسط حضور عدد من النائبات والوزراء والمسؤولين، ورجال الإعلام.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»