السيسي يشهد احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور قرينته

القاهرة - مصراوي

شهدالرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية يوم المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور السيدة قرينته، انتصار السيسي.

حضر الاحتفال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددًا من الوزراء والمسؤولين، بمشاركة نحو 90 نائبة برلمانية وأعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من الإعلاميات.

بدأت الاحتفالية، بتلاوة القرآن الكريم بصوت القارىء الشيخ ياسر الشرقاوي.

ومن المقرر أن يكرم السيسي خلال الاحتفالية، عددًا من الأمهات المثاليات، بالإضافة إلى عدد من أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة.