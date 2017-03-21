وزير النقل يعرض "أزمة المترو" على مجلس الوزراء

كتب – محمد غايات:

عرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خطة تطوير مترو الأنفاق خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وأوضح عرفات في بيان صحفي، أن ما يشهده المترو من تحديات تتعلق باقتصاديات التشغيل في ضوء تراكم حجم ضخم من المديونية يرجع لعدة سنوات، والارتفاع المضطرد في تكلفة التشغيل، وأعمال الصيانة والخدمات المختلفة بما يمكن أن يؤثر على انتظام تقديم الخدمة للمواطنين بالمستوى المطلوب، أخذًا فى الاعتبار أهمية هذا المرفق الحيوي والخدمة التي يقدمها.

وترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس؛ لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والموضوعات ذات الأهمية، والتي تأتي في مقدمتها ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.​