أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة.. "مصر على القائمة" (إنفوجراف)

Google+ Print
فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة.. "مصر على القائمة" (إنفوجراف) فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة.. "مصر على القائمة" (إنفوجراف)

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

أوقفت السلطات البرازيلية 33 مسؤولاً حكوميًا عن العمل وسط مزاعم بأن بعضًا من كبرى شركات تصنيع اللحوم تبيع لحوم أبقار ودواجن فاسدة لعدد من الدول منذ سنوات، وفقًا لـ"بي بي سي".

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن فضيحة اللحوم البرازيلية كشفت أن بعضها بها بكتيريا من نوع "السلمونيلا" ومواد مسرطنة وملصقات مزورة، رغم كونها أكبر دولة مصدرة للحوم الأبقار في العالم التي تحتل نسبة 2.35 % من إجمالي حجم الصادرات البرازيلية للعالم.

وتحتل المرتبة رقم 3 بين أكبر الدول استيرادًا للحوم الأبقار البرازيلية، حيث استوردت 12.1 % من حجم اللحوم البرازيلية التي تم تصديرها عام 2016، وفقًا لرسم بياني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأورد الرسم البياني أكبر 5 دول تستورد لحوم الأبقار البرازيلية المجمدة والطازجة والمبردة وفقًا وفقًا لإحصائيات عام 2016 وهي:

1- هونج كونج: تستورد 16.53 % من حجم صادرات اللحوم البرازيلية.
2- الصين: تستورد 16.17 % من حجم صادرات اللحوم البرازيلية.
3- مصر: تستورد 12.16 % من حجم صادرات اللحوم البرازيلية.
4- روسيا: 8.97 % من حجم صادرات اللحوم البرازيلية.
5- إيران: 8.61 % من حجم صادرات اللحوم البرازيلية.

وتسورد دول أخرى نسبة 37.56 % المتبقية، من إجمالي قيمة صادرات اللحوم التي وصلت إلى 4.3 مليار دولار في عام 2016.

ووفقًا للرسم البياني فإن صادرات الدواجن المجمدة والطازجة والمبردة التي صدرتها البرازيل عام 2016 وصل إلى 5.9 مليار دولار وتصدرت قائمة الاستيراد بسنبة 19.3 %، تلتها الصين بـ14.4 % ثمن اليابان بـ12.11 % والإمارات بـ8.03 % وأخيرًا هونج كونج بـ6.01 %، واستوردت دول أخرى النسبة الباقية وقيمتها 40 %.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"