أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط المتهم بإطلاق الرصاص على الشرطة بـ"معركة الصوامعة"

Google+ Print
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص على الشرطة بـ"معركة الصوامعة" ضبط المتهم بإطلاق الرصاص على الشرطة بـ"معركة الصوامعة"

مصراوي Masrawy

مديرية امن سوهاج

كتب - فتحي عمر:

ألقت قوات الأمن بسوهاج، اليوم الثلاثاء، القبض على المتهم بإطلاق النار على الشرطة خلال الاشتباكات التي وقعت بين عدد من أهالي قرية الصوامعة بمركز أخميم قوة أمنية.

وتبين بالفحص الجنائي، أن المتهم يدعى "عمرو. ف"، 30 عاما، عُثر بحوزته على بندقية نصف آلي، وبداخل خزينتها عدد من الطلقات.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أ نهناك مساعٍ لاحتواء الأزمة تحت إشراف اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، ومدير أمن سوهاج اللواء مصطفى مقبل، ومدير المباحث اللواء خالد الشاذلي.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول

سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول

بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب

بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب

نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا

نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا

إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام

إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام