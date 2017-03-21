ضبط المتهم بإطلاق الرصاص على الشرطة بـ"معركة الصوامعة"

كتب - فتحي عمر:

ألقت قوات الأمن بسوهاج، اليوم الثلاثاء، القبض على المتهم بإطلاق النار على الشرطة خلال الاشتباكات التي وقعت بين عدد من أهالي قرية الصوامعة بمركز أخميم قوة أمنية.

وتبين بالفحص الجنائي، أن المتهم يدعى "عمرو. ف"، 30 عاما، عُثر بحوزته على بندقية نصف آلي، وبداخل خزينتها عدد من الطلقات.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أ نهناك مساعٍ لاحتواء الأزمة تحت إشراف اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، ومدير أمن سوهاج اللواء مصطفى مقبل، ومدير المباحث اللواء خالد الشاذلي.