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استقالة مدرب الرجاء البيضاوي: «الأمور فوق طاقتي»

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استقالة مدرب الرجاء البيضاوي: «الأمور فوق طاقتي» استقالة مدرب الرجاء البيضاوي: «الأمور فوق طاقتي»

التحرير

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تقدم محمد فاخر، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، رسميًا باستقالته من تدريب الفريق، لمجلس إدارة النادي، قبل أن يوجه رسالة للاعبي الفريق. 

وودع فاخر، لاعبي الفريق، ووضح موقفه الذي فرض عليه تقديم استقالته والظروف التي حرمته من مواصلة مسيرته، مشيرًا إلى أن عدم تجاوب مجلس إدارة النادي والظروف المالية الصعبة، ساهمت في قراره.

وتوترت الأجواء في تدريبات الرجاء بعد وداع محمد فاخر، في وقت أمهل فاخر النادي فرصة للتعاقد مع مدرب جديد، خلال الأيام المقبلة.

وكشف محمد فاخر، في رسالة استقالته تعلقه الكبير بالرجاء وقال "سيظل الرجاء بالقلب وصاحب فضل، لكن الأمور فوق طاقتي".

الجدير بالذكر أن الرجاء يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة بترتيب الدوري المغربي بفارق نقطة واحدة عن الوداد. 

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التحرير

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