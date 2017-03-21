برشلونة يخطط لضم خليفة بوسكيتس

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اقترب نادي برشلونة الإسباني من ضم لاعب الوسط الشاب، جوسيب كالابيرا، المحترف حاليا في صفوف نادي ناستيك الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة (سبورت) الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن برشلونة يسعى لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل، مبينة أن كالابيرا، الذي يلعب بطريقة مشابهة لبوسكيتس لاعب البارسا الحالي، سيوقع على عقد طويل الأمد مع النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة، أن هناك اتفاقا بين كالابيرا والبارسا لكي يكون النادي الكتالوني صاحب الأولوية حال رحيل اللاعب عن ناديه الحالي ناستيك، في ظل اهتمام عدة أندية في الليجا بالحصول على خدماته.

وسيكمل كالابيرا 18 عاما نهاية الموسم الحالي، ومن المرجح أنه سينضم إلى ناشئي برشلونة مباشرة لكي يكون أحد العناصر التي يمكن الاعتماد عليها الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوى اللاعب جعله يصبح محط أنظار ريال مدريد وفالنسيا، ولكن برشلونة قام بخطوة الاتفاق على ضمه ولم يتبق سوى توقيع العقد.