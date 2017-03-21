أخبار عاجلة

شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة -
الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

برشلونة يخطط لضم خليفة بوسكيتس

Google+ Print
برشلونة يخطط لضم خليفة بوسكيتس برشلونة يخطط لضم خليفة بوسكيتس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اقترب نادي برشلونة الإسباني من ضم لاعب الوسط الشاب، جوسيب كالابيرا، المحترف حاليا في صفوف نادي ناستيك  الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة (سبورت) الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن برشلونة يسعى لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل، مبينة أن كالابيرا، الذي يلعب بطريقة مشابهة لبوسكيتس لاعب البارسا الحالي، سيوقع على عقد طويل الأمد مع النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة، أن هناك اتفاقا بين كالابيرا والبارسا لكي يكون النادي الكتالوني صاحب الأولوية حال رحيل اللاعب عن  ناديه الحالي ناستيك، في ظل اهتمام عدة أندية في الليجا بالحصول على خدماته.

وسيكمل كالابيرا 18 عاما نهاية الموسم الحالي، ومن المرجح أنه سينضم إلى ناشئي برشلونة مباشرة لكي يكون أحد  العناصر التي يمكن الاعتماد عليها الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوى اللاعب جعله يصبح محط أنظار ريال مدريد وفالنسيا، ولكن برشلونة قام بخطوة الاتفاق على ضمه ولم يتبق سوى توقيع العقد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو