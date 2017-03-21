إيقاف لاعب طائرة الأهلي لهذا السبب

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قررت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة، إيقاف لاعب النادي الأهلي محمد عادل سلامة، مباراتين وتغريمه ألف دولار.

ووفقا لإذاعة موازيك التونسية، قررت اللجنة إيقاف لاعب الأهلي بسبب قيامه بأفعال غير لائقة تجاه جماهير الترجي التونسي عقب انتهاء مباراة الفريقين معا مساء أمس الاثنين، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-0.

وتأهل الأهلي لدور الـ8 في البطولة كأول مجموعته بعد فوزه على بافيا بطل الكاميرون والترجي التونسي وأهلي بنغازي الليببي.

وقد تقدم مدرب الأهلي باعتذار للجماهير التونسية بعد التصرف غير اللائق من اللاعب.