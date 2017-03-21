أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«ميدو» يتحدث عن الفارق بين عرفة «الزمالك ودجلة»

Google+ Print
«ميدو» يتحدث عن الفارق بين عرفة «الزمالك ودجلة» «ميدو» يتحدث عن الفارق بين عرفة «الزمالك ودجلة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أهمية عرفة السيد، مهاجم الفريق، في الوقت الحالي.

وانضم عرفة السيد، مهاجم الفريق الدجلاوي، لمعسكر الوطني، تحت قادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

 وقال ميدو في مداخلة هاتفية مع سيف زاهر، عبر برنامج «خاص مع سيف»، على قناة أون سبورت، إن نوعية المهاجم الصريح ليست متواجدة حاليًا في صفوف المنتخب، مشيرًا إلى أن كل مواصفات المهاجم الصريح تتوافر في "عرفة" من حيث القوة البدية وطول القامة وقوة الالتحام.

وأوضح ميدو خلال تصريحاته، أن الفرق بين عرفة السيد لاعب الزمالك السابق ولاعب دجلة الحالي، أن الأندية الكبيرة عادة يجب أن تمتلك روح المنافسة، مشيرًا إلى أن أندية الأهلي والزمالك يمتلكان حوالي 4 مهاجمين يتنافسون بشكل دائم على مكان أساسي.

وعن الفترة الحالية أكد ميدو أنه تعامل مع عرفة السيد بشكل مختلف من حيث الصبر وإعطائه فرص كثيرة، ومنحه الثقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي