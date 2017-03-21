«ميدو» يتحدث عن الفارق بين عرفة «الزمالك ودجلة»

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أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أهمية عرفة السيد، مهاجم الفريق، في الوقت الحالي.

وانضم عرفة السيد، مهاجم الفريق الدجلاوي، لمعسكر المنتخب الوطني، تحت قادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال ميدو في مداخلة هاتفية مع سيف زاهر، عبر برنامج «خاص مع سيف»، على قناة أون سبورت، إن نوعية المهاجم الصريح ليست متواجدة حاليًا في صفوف المنتخب، مشيرًا إلى أن كل مواصفات المهاجم الصريح تتوافر في "عرفة" من حيث القوة البدية وطول القامة وقوة الالتحام.

وأوضح ميدو خلال تصريحاته، أن الفرق بين عرفة السيد لاعب الزمالك السابق ولاعب دجلة الحالي، أن الأندية الكبيرة عادة يجب أن تمتلك روح المنافسة، مشيرًا إلى أن أندية الأهلي والزمالك يمتلكان حوالي 4 مهاجمين يتنافسون بشكل دائم على مكان أساسي.

وعن الفترة الحالية أكد ميدو أنه تعامل مع عرفة السيد بشكل مختلف من حيث الصبر وإعطائه فرص كثيرة، ومنحه الثقة.