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مدرب الزمالك: ودية المرج مفيدة للمستبعدين

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مدرب الزمالك: ودية المرج مفيدة للمستبعدين مدرب الزمالك: ودية المرج مفيدة للمستبعدين

التحرير

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قال محمد صبري، المدرب المساعد لنادي الزمالك، إن مباراة الفريق الودية أمام المرج كانت مفيدة ليدخل اللاعبون في حساسية المباريات، مشيرا إلى أنها تجهزهم بالصورة المطلوبة.

وأشار إلى أنهم اطمئنوا على أكثر من عنصر في مباراة اليوم، مثل محمد مسعد الذي سجل هدفًا وأحمد رفعت وعلي فتحي وريكو، الذين لم يشاركوا خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى إبراهيم صلاح و"شيكابالا".

وتابع "مجموعة الناشئين الذين شاركوا في المباراة أدوا بصورة جيدة وفي حالة وجود الفرصة سيظهروا مع الفريق الأول والجهاز على ثقة بهم".

وفاز الزمالك على المرج وديًا، بهدفين مقابل هدف أحرزهما شيكابالا، ومحمد مسعد، في إطار تجهيز المستبعدين من لقاء رينجرز الأخير.

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التحرير

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