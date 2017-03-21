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طائرة الأهلي تواصل الانتصارات في إفريقيا.. وتواجه «السجون»

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طائرة الأهلي تواصل الانتصارات في إفريقيا.. وتواجه «السجون» طائرة الأهلي تواصل الانتصارات في إفريقيا.. وتواجه «السجون»

التحرير

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أحمد سعيد ومحمد حسن صيام

حقق فريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، فوزاً كبيرا على حساب أهلي بنغازي، بثلاثة أشواط لواحد، في إطار مباريات الجولة الثالثة  من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة الطائرة.

ويعد فوز الأهلي اليوم الثلاثاء، الثالث على التوالي للفريق في دوري المجموعات، بعدما تغلب على فريقي بافيا الكاميروني والترجي التونسي على التوالي.

وفاز الأهلي بالشوطين الأول والثاني بنتيجة 25-19 و25-17، قبل أن يعود الفريق الليبي في الشوط الثالث بنتيجة 26-24، لينتصر ممثل في الشوط الرابع بنتيجة 25-17.

ويلتقي الأهلي مع فريق السجون الكيني في إطار مباريات دور الثمانية من البطولة الإفريقية بعدما حل الفريق ثانياً في المجموعة الرابعة خلف النجم الساحلي التونسي.

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