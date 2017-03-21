وزير النقل: خسائر المترو في 3 سنوات 500 مليون جنيه

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق أصبح أمرًا حتميًا، حيث لم يطله التطوير منذ 30 عامًا، خصوصًا نظام الإشارات لتحقيق الأمان وتقليل مدة التقاطر؛ لارتفاع كثافة الركاب، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة عملية التطوير 300 مليون يورو.

وقال وزير النقل، إن مجلس الوزراء ناقش، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الموقف بشأن قطاع النقل الجماعى، ومشروعات خطوط مترو الإنفاق والخدمة التى يقدمها المترو لأكثر من 3 ملايين مواطن، وكيفية التغلب على المشكلات التى يواجهها المشروع منذ عام 2011 والتوسعات المستقبلية فى خطوط المترو.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى عقد، بمقر مجلس الوزراء، اليوم: "بالنسبة لمشروع الخط لثالث للمترو فقد قاربت مكينة الحفر الخاصة على الانتهاء حتى منطقة الألف مسكّن وستستكمل عمليات الحفر حتى نادى الشمس، موضحا أنه بحلول 30 يونيو المقبل ستبدأ المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، والذى سيرفع عدد المواطنين المستخدمين للمترو بشكل كبير".

وحول شركة تشغيل المترو، قال وزير النقل إن دراسة الإيرادات والمصروفات نتج عنها اكتشاف حجم الخسائر المتراكمة منذ 3 سنوات والتى وصلت إلى 500 مليون جنيه، وهو ما يهدد الخدمة فى حال استمرارها، موضحا أن الشركات المسؤولة عن النظافة والصيانة توقفت عن العمل جراء هذه الديون، فى وقت تصل مديونية المترو لوزارة الكهرباء 220 مليون جنيه، بينما يبلغ تهرب بعض المواطنين من دفع قيمة التذكرة نسبة 7% فقط.