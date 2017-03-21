"يونيدو" تطلق مشروعًا لتشغيل الشباب في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، والتعاون مع محافظة الأقصر، برنامجي (إمكان - إبدأ شركتك)، و(إمكان - كبر شركتك)، وذلك ضمن مشروع (إمكان) لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال في صعيد مصر.

ويدعم المشروع الممول من الحكومة اليابانية 20 شركة ناشئة مبتكرة، بالإضافة إلى 7 شركات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل بالأقصر في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي، والطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات.

ويخدم المشروع الشركات الناشئة بتقديم التدريبات والاستشارات، والتشبيك مع الشركات وجهات الدعم، وتسهيل الحصول على الاستثمارات. فضلاً عن تقديم الخدمات القانونية والمالية والتسويقية.

ويهدف المشروع إلى تحفيز نمو القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية والتكتلات وسلاسل القيمة بما يحسن الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والموجودة بالفعل.

ووفق بيان "يونيدو"، تقرر دعوة المهتمين بالتقديم إلى جلسات تعريفية بالمشروع، تقام في محافظة الأقصر، خلال أيام 27و 29 و30 من شهر مارس الجاري.​