حملة عفت السادات: ننتظر حكم الإدارية العليا بشأن استبعاد مرشحنا

المنوفية - (مصراوي):

أكدت حملة الدكتور عفت السادات، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائراة تلا والشهداء، اليوم الثلاثاء، أن قرار محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى استبعاد مرشحهم لعضوية مجلس النواب ما هو إلا ابتدائيًا وليس نهائيًا.

وقال عضو اللجنة القانونية بحملة عفت السادات الانتخابية، مصطفي نبوي المحامي في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء: "إن القرار الذي صدر اليوم بقبول الدعوى المقامة ضد الدكتور عفت السادات، ووقف قرار قبول أوراقه باللجنة العليا للانتخابات قرار مبدئي وسيتم الطعن عليه".

وأضاف: "إن الحملة الانتخابية للدكتور عفت السادات مستمرة، وبالفعل تقدم المرشح المستبعد بالطعن على الحكم الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة لتفصل في الأمر في موعد أقصاه غدًا أو بعد الغد".