ضبط أزهري بحوزته عملات أثرية في الدقهلية

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الدقهلية - رامي محمود:

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية أزهري، بحوزته كميات كبيرة من العملات النقدية الأثرية، يرجع تاريخ بعضها إلى العصر الروماني.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، بمعلومات وردت إلى ضباط مباحث مركز شرطة تمى الأمديد عن "محمد. ف. م" 43 سنة - مدرس أزهري، مقيم بقرية الربع التابعة للمركز، يتاجر في العملات والقطع الأثرية.

وبتقنين الإجراءات، ضُبط المتهم وبحوزته حقيبة سوداء اللون، عُثر داخلها على 152 عملة معدنية، و17 عملة ورقية لدول مختلفة، وعلبتين بلاستيكيتين داخلهما أعشاب عطارة، وزجاجة دُون عليها (حبر الزعفران)، وكوب من الفخار منقوش برسوم فرعونية، وقطعة من العاج على شكل قرن.

كما عُثر بحوزة المتهم على كيس من القماش داخله قطع حجرية يشتبه في كونها أحجار كريمة أثرية، و9 عملات معدنية أثرية مختلفة الأحجام، وبطاقة ورقيه عائلية، وهاتفين نقالين.

حرر المحضر اللازم بالضبط، وتم التحفظ على المضبوطات لحين العرض على النيابة العامة.

قاد الحملة التي ضبطت المتهم العقيد محمد فتحي رئيس فرع البحث الجنائي لشرق الدقهلية، والعقيد عبدالغفار العشري وكيل فرع البحث، والرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث مركز شرطة تمي الأمديد.​