الفريق حجازي يتابع الحالة الصحية لمصابي العمليات العسكرية بالمستشفيات

كتب - مصطفى المنشاوي:

قام الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة، بزيارة المصابين من أبطال القوات المسلحة، الذين أصيبوا أثناء أداء مهامهم في التصدي للعناصر الإرهابية بسيناء ، ويخضعون حالياً للعلاج بمستشفيات القوات المسلحة.

وأكد رئيس الأركان، أن الإرهاب لن يثني أبطال القوات المسلحة عن أداء واجباتهم تجاه الدفاع عن الوطن المٌفدى وصون مقدساته ، معرباً عن إمتنانه لما يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة المحاولات الخسيسة لزعزعة أمن وإستقرار مصر.

وأشار رئيس الأركان إلى أن أبطال القوات المسلحة لا يدخرون وسعاً في أداء مهامهم الموكلة إليهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات، مؤكداً على إصرار رجال القوات المسلحة على الدفاع عن كل شبر من أرض مصر العظيمة ضد كل من يحاول تهديد الشعب المصري العظيم أو النيل من مقدراته.

ومن جانبهم أبدى المصابون إصرارهم على العودة لإستكمال مهامهم، مؤكدين حرصهم وزملائهم على التضحية من أجل تجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار فى كل ربوع مصر.​