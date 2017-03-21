بعد تسمم الطلاب.. وزير التعليم يأمر بمراجعة تخزين الوجبات المدرسية

كتبت- ياسمين محمد:

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات بدفع لجان متابعة لجميع المحافظات، للوقوف على صحة وسلامة الإجراءات المتعلقة بتخزين، وتداول الوجبات المدرسية داخل المدارس.

ووجه شوقي في بيان اليوم الثلاثاء، وصل مراسل مصراوي نسخة منه، ضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالتعاقد والفحص قبل الاستلام لضمان وصولها للطلاب بحالة ممتازة.

يذكر أن عدة حالات اشتباه في تسمم "قيء ومغص"، وقعت للعديد من التلاميذ بسبب الوجبات المدرسية، آخرها إصابة 57 تلميذًا، اليوم، بإحدى قرى المنوفية.​