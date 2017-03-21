«زينب» الأم المثالية في الشرقية.. باعت الخضروات وربت مدرس جامعي ومهندس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب:- ريهام الوجيه

أعلن علي عبد الرحمن، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، عن اسم الأم المثالية الأولى للمحافظة، وهي زينب الدمرداش زيد، 62 عامًا، مقيمة بقرية كفر أبراش التابعة لمركز مشتول السوق، ولها قصة كفاح عظيمة حيث تزوجت وأنجبت طفلين وانفصلت عن زوجها عام 1985 وكان عمر الابن الأكبر 6 سنوات واضطرت للعمل في بيع الخضروات بسوق القرية حتى استطاعت تعليم أبنائها ومساعدتهما على إتمام زواجهما.

جاء ذلك خلال المسابقة السنوية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي وأعلنت شروطها الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن.

وأضاف عبد الرحمن أن الأم المثالية الفائزة لديها اثنين من الأبناء، الأول الدكتور مهني صالح أحمد عليوة، الحاصل على الدكتوراة في النقد الأدبي ومدرس بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، والابن الثاني وليد صالح أحمد عليوة، مهندس كهرباء في شركة بالقطاع الخاص.