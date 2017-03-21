أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«زينب» الأم المثالية في الشرقية.. باعت الخضروات وربت مدرس جامعي ومهندس

Google+ Print
«زينب» الأم المثالية في الشرقية.. باعت الخضروات وربت مدرس جامعي ومهندس «زينب» الأم المثالية في الشرقية.. باعت الخضروات وربت مدرس جامعي ومهندس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب:- ريهام الوجيه

أعلن علي عبد الرحمن، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، عن اسم الأم المثالية الأولى للمحافظة، وهي زينب الدمرداش زيد، 62 عامًا، مقيمة بقرية كفر أبراش التابعة لمركز مشتول السوق، ولها قصة كفاح عظيمة حيث تزوجت وأنجبت طفلين وانفصلت عن زوجها عام 1985 وكان عمر الابن الأكبر 6 سنوات واضطرت للعمل في بيع الخضروات بسوق القرية حتى استطاعت تعليم أبنائها ومساعدتهما على إتمام زواجهما.

جاء ذلك خلال المسابقة السنوية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي وأعلنت شروطها الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن.

وأضاف عبد الرحمن أن الأم المثالية الفائزة لديها اثنين من الأبناء، الأول الدكتور مهني صالح أحمد عليوة، الحاصل على الدكتوراة في النقد الأدبي ومدرس بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، والابن الثاني وليد صالح أحمد عليوة، مهندس كهرباء في شركة بالقطاع الخاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو