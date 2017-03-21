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تسليم 7 آلاف فيزا للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» بالقليوبية

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تسليم 7 آلاف فيزا للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» بالقليوبية تسليم 7 آلاف فيزا للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» بالقليوبية

التحرير

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قال فوزى القاضى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، إنه تم الانتهاء من تسليم 7 آلاف بطاقة صرف ذكية (فيزا) للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة كمرحلة أولى.

وأضاف القاضى، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن نظام التكافل يتضمن صرف مبلغ 325 جنيها بشكل أساسي للأسرة، بالإضافة إلى 60 جنيها للطالب فى المرحلة الابتدائية و80 جنيها للطالب فى المرحلة الإعدادية و 100 جنيه للطالب فى المرحلة الثانوية بحد أقصى 3 أبناء.

وأشار إلى أنه يشترط ألا يكون صاحب الشأن حاصلا على معاش تأميني أو ضماني، لأن شريحة المستهدفين من برنامج تكافل وكرامة هي الأسر بلا أي دخل، إذ يقدم المواطن شهادات الأولاد بالمدارس وبيان حالة بأفراد الأسرة وبحث اجتماعى.

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التحرير

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