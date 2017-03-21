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إصابة 25 تلميذا بالجديري المائي في الشرقية

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إصابة 25 تلميذا بالجديري المائي في الشرقية إصابة 25 تلميذا بالجديري المائي في الشرقية

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ريهام الوجيه

قال الدكتور حسام أبو ساطي وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن إجمالي عدد حالات الاشتباه بالإصابة بمرض الجديري المائي (الكاذب) الموسمي بلغ عددهم 19 حالة، بالمرحلة الابتدائية، منذ بداية ظهور الأعراض على عدد 9 طلاب، الاثنين الماضي حتى أمس، مؤكدا أن جميع الطلاب تلقوا العلاج اللازم وتم إعطائهم الراحات اللازمة ومتابعة حالاتهم في محل إقامتهم.
 
 وأوضح أبو ساطي، في تصريح صحفي، أن عدد المشتبه بإصابتهم من طلاب المرحلة الإعدادية 6 طلاب، نافيا ما تردد من أنباء حول ظهور أى حالات مرضية جديدة اليوم الثلاثاء.
 
وتابع وكيل الوزارة أن إدارة الوقائي قامت بعمل الإجراءات الوقائية اللازمة في حينه، وتم عزل المصابين وفحص المخالطين وجميع الحالات المشتبه فيها قد تماثلت للشفاء؛ مشيرا إلى أن نسبة المصابين التي قدرت بـنحو 1.5% هي أقل من النسب العالمية، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، بالرغم من أن شهر مارس من الشهور الموسمية للإصابة بالجديري المائي (الكاذب).
 
يذكرأن إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية والإعدادية بمدرسة كفر حمودة للتعليم الأساسي 1641 طالبا جميعهم بحالة جيدة.
 

 

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