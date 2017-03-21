صور| أمهات قنا المثاليات «ثناء» سائق ميكروباص .. وفرج الله «فلاح»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت أمال أحمد الشهيرة بـ"موزة" والفائزة في مسابقة الأم المثالية في قنا، إنها قررت العمل كـ"بائعة فول وطعمية" عقب مرض زوجها؛ لكسب قوت يومها والإنفاق على أسرتها.

وأضافت موزة، التي بلغت 55 سنة، والمقيمة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، لـ"التحرير"، "في البداية لم أسلم من نظرات الناس التي كانت تمتلئ دائما بالقسوة، وفكرت كثيرا في ترك العمل، لكن أعود إلى صوابي وأقول لنفسي أنا لا أفعل شيئا خطأ بل أقوم بعمل يشهد له الجميع أنه يتم بكل إتقان وإخلاص وتفاني".

وتابعت أن نظرات البعض تجاه النساء العاملات خصوصا من تمتهن أعمالا خاصة بالرجال قد تسبب في اكتئاب نفسي لدى بعضهن.

وقالت ثناء غريب، البالغة من العمر 52 سنة، والمقيمة بمركز قنا، والفائزة في مسابقة الأم المثالية، إنها الوحيدة التى تعمل سائقة ميكروباص فى محافظات الصعيد، وكانت تعمل فى خط سير "قنا -أسنا"، وتقدمت بطلب لمحافظ قنا لتغيير خط سيرها لـ"قنا -نجع حمادي".

وأضافت أنها لم تتوقف يوما عن العمل في قيادة "الميكروباص" حتى تنتهي من أقساط سيارتها التي تبلغ ما يقرب من 2000 جنيه شهريا، فضلا عن مصاريف أسرتها، خاصةً أنها العائل الوحيد لأفراد أسرتها، وهو ما دفعها إلى العمل سائقة ميكروباص.

أما السيدة فرج الله محمد، 52 سنة، والمقيمة بقرية عزبة الصعايدة التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا، قالت إن ضيق الحال دفعها للعمل في إحدى المدارس نهارا كـ"عاملة نظافة" وفي المساء كانت تعمل في البيوت، لكنها كانت تتعرض للمهانة فقررت أن تصبح "رجلا"، حسب تعبيرها.

وأضافت "فرج الله"، "ارتديت ثوب رجل وعمة بيضا ومسكت فاس ورحت قرية بعيدة لا يعرفها أحد عشان أشتغل في الفلاحة، والجميع بيناديني بالحاج فرج.