الأم المثالية بالبحيرة: «اشتغلت في موائد الرحمن عشان أربي عيالي»

التحرير

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قالت هنا حسن حسن الرماحة الفائزة بمسابقة الأم المثالية بمحافظة البحيرة لعام 2017، "لم أتوقع الفوز باللقب، وعند مشاهدة تكريم الأمهات المثاليات بحفل حضره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي العام الماضي، تمنيت في هذه اللحظة مقابلته، وقلت هو شوية عليا إني أقابل الريس وأسلم عليه".

وأضافت الأم المثالية لـ"التحرير" أنها من مواليد عام 1967 بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتوفيت والداتها وهي طفلة وتزوج والدها عقب وفاة والداتها سيدتين، متابعة "تزوجت ابن عمي ورزقني الله بثلاثة أولاد هما رشا وأسماء من ذوي الاحتياجات الخاصة وأحمد حاصل علي ليسانس حقوق".

وذكرت "نجلي أحمد تقدم لي في المسابقة عقب مشاهدة أحد البرامج التليفزيونية تتناول خبر لوزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2017"، لافتة إلى "أنه أثناء كتابة قصة حياتي لم يكمل نجلي كتابتها نظرا للظروف الصعبة والقاسية التي مررت بها منذ طفولتي بزواج والدي من سيدتين ومعاناتي بأطفالي في الكشف عليهم عند الأطباء في ظل الظروف الصعبة والحمد لله على كل شيء".

وأوضحت أنها كانت تعمل بطهي مائدة الرحمن لأحد الأهالي بمركز شبراخيت كل شهر رمضان من كل عام؛ مقابل 200 جنيه، للمساعدة في تربية أبنائها مع زوجي، وأن نجلها أحمد كان يعمل في إجازة نصف العام وآخر العام؛ للمساهمة أيضا في نفقات المنزل، مشيرة إلى "كنت أطلب من نجلي خلال الدراسة بعدم الذهاب للكلية أسبوع من أجل توفير الأموال للتسوق بخضار الأسبوع".

وتابعت "ابنتي الكبرى رشا انفصلت عن زوجها وابنتي الثانية أسماء أجهضت منذ أيام، وحالتها الصحية صعبة، إذ أنني كنت متواجدة معها قبل إبلاغي بفوز لقب الأم المثالية، وكنت لا أنوي حضور الحفل إلا عند معرفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يكون حاضرا فهذا تكريم بالنسبة لي أهم من أي لقب".

وقالت إنني لم أصدق فوزي باللقب فور قيام المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي بإبلاغي بالخبر السعيد، وخاصة عندما أخبروني بمقابلة الرئيس، مضيفة "فقدت توازني من الفرحة العارمة لأن مقابلة الرئيس هو التكريم والتتويج لمعاناتي الصعبة التي مرت عليا أنا وأسرتي وشرف كبير لي".

واختتمت "أمنيتي أن أطمئن على بناتي رشا وأسماء وأن يتم تعينهم ضمن 5% حتي يعتمدوا على أنفسهم بعد رحيلي فأنا خائفة عليهم".