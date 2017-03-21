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بسبب الكلاب وغياب السجلات.. إغلاق دار أيتام في الإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

بسبب الكلاب وغياب السجلات إغلاق دار أيتام في الإسكندرية (1)بسبب الكلاب وغياب السجلات إغلاق دار أيتام في الإسكندرية (1)

بسبب الكلاب وغياب السجلات إغلاق دار أيتام في الإسكندرية (2)بسبب الكلاب وغياب السجلات إغلاق دار أيتام في الإسكندرية (2)

بسبب الكلاب وغياب السجلات إغلاق دار أيتام في الإسكندرية (3)بسبب الكلاب وغياب السجلات إغلاق دار أيتام في الإسكندرية (3)

بسبب الكلاب وغياب السجلات إغلاق دار أيتام في الإسكندرية (4)بسبب الكلاب وغياب السجلات إغلاق دار أيتام في الإسكندرية (4)

بسبب الكلاب وغياب السجلات إغلاق دار أيتام في الإسكندريةبسبب الكلاب وغياب السجلات إغلاق دار أيتام في الإسكندرية

بسبب الكلاب وغياب السجلات إغلاق دار أيتام في الإسكندرية (6)بسبب الكلاب وغياب السجلات إغلاق دار أيتام في الإسكندرية (6)

الإسكندرية - محمد عامر:

قررت هيئة الرقابة الادارية في الإسكندرية إغلاق دار أيتام في منطقة الهانوفيل غربي المحافظة، وإحالة مسؤوليه للتحقيق في عدد من المخالفات الإدارية، التي سجلتها حملة تفتيشية مفاجئة اليوم الثلاثاء.

وكان من بين المخالفات المسجلة، خلال الحملة، تربية كلاب داخل مقر الدار، وانتشار للمخلفات، وعدم وجود أي سجلات رسمية، وكذا غياب الخدمات الصحية.

كما سجلت الحملة عدم وجود قائمين على الدار من مجلس الإدارة، فضلاً عن وجود بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

جاء ذلك ضمن حملات نفذتها هيئة الرقابة الإدارية في الاسكندرية اليوم شملت عددًا من دور الأيتام في مناطق وسط وغرب المحافظة.​

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