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بالأسماء.. حركة تنقلات بين رؤساء المدن في الأقصر

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بالأسماء.. حركة تنقلات بين رؤساء المدن في الأقصر بالأسماء.. حركة تنقلات بين رؤساء المدن في الأقصر

مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر محمد بدر

الأقصر - محمد محروس:

أجرى محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات شملت تعيين رؤساء جدد لـ 6 مدن، ونقل 4 آخرين.

وتضمنت الحركة تعيين العميد أحمد طارق رئيسًا لمدينة الأقصر، وأشرف الحويحي رئيسًا لمركز ومدينة إسنا، وأيمن المدني رئيسًا لمركز ومدينة الطود.

كما شملت تعيين أيمن محمد رئيسًا لمركز ومدينة أرمنت، وعبد الله عاشور رئيسًا لمركز ومدينة الزينية، وسعد البدري رئيسًا لمركز ومدينة القرنة.

وقرر المحافظ، في السياق، إلغاء ندب علي الجزار رئيسًا لمركز ومدينة الأقصر وتكليفه بأعمال السكرتير العام المساعد في الديوان العام لمدة عام، وإلغاء ندب صلاح المندوة رئيسًا لمركز ومدينة الزينية وتكليفه برئاسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ لمدة عام.

وألغي أيضًا تكليف محمد سيد سليمان برئاسة مركز ومدينة إسنا وندبه لرئاسة مركز ومدينة البياضية، وإلغاء ندب أيمن الشريف لرئاسة مركز ومدينة القرنة وندبه للعمل مديرًا عامًا بإدارة المتابعة الميدانية والمشروعات في الديوان العام، بناءً على طلبه الشخصي.​

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