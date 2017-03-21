حظر الأجهزة الإليكترونية على الطائرات المتجهة إلى أمريكا (إنفوجراف)

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قرار حظر يمنع المسافرين من حمل الأجهزة الإليكترونية داخل مقصورات طائرات 9 شركات طيران قادمة من 10 مطارات دولية في تركيا وعدد من الدول العربية.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، رسمًا بيانيًا يوضح أماكن المطارات وأسماء شركات الطيران التي شملها حظر الأجهزة الإليكترونية.

ووفقًا للرسم البياني فإن الشركات التي تخضع للحظر هي:

1- الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

2- مصر للطيران.

3- الخطوط الجوية التركية.

4- الخطوط الجوية العربية السعودية.

5- الخطوط الجوية الكويتية.

6- الخطوط الملكية المغربية.

7- الخطوط الجوية القطرية.

8- طيران الإمارات.

9- الاتحاد.

ويوضح الرسم البياني أن الـ10 مطارات التي شملها الحظر هي:

1- مطار الملكة علياء الدولي في عمان (الأردن)

2- مطار القاهرة الدولي (مصر)

3- مطار أتاتورك في إسطنبول (تركيا)

4- مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (السعودية)

5- مطار الملك خالد في الرياض (السعودية)

6- مطار الكويت الدولي (الكويت)

7- مطار محمد الخامس في الدار البيضاء (المغرب)

8- مطار حمد الدولي في الدوحة (قطر)

9- مطار دبي الدولي (الإمارات العربية المتحدة)

10- مطار أبو ظبي الدولي (الإمارات العربية المتحدة)

وكانت "الإدارة الأمريكية لأمن النقل، التي تشرف على الأمن بالمطارات، وزعت، أمس الإثنين، إخطارا سريًا لشركات طيران من 13 دولة تطلب من الشركات فحص الحواسب المحمولة وأجهزة "آي باد" و"كيندل" اللوحية والكاميرات الأكبر حجما من الهواتف المحمولة، لكن لم يكن من الواضح أي شركات طيران هي التي ستتأثر بهذا القرار"، وفقًا لمجلة "فورين بوليسي".

ونوهت المجلة بأن الحظر يدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم، مع التوقع بالتزام الشركات في غضون 96 ساعة، فلن يسمح بوضع أجهزة تشمل الحواسب المحمولة وأجهزة "تابلت" و"دي في دي" وكاميرات إلا في الحقائب التي يتم فحصها.