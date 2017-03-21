بيدرو: سأقاتل لكي أحظى بثقة لوبيتيجي

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أكد المهاجم الإسباني بيدرو رودريجيز، أنه عاد لصفوف المنتخب الإسباني بهدف الفوز بثقة المدير الفني جولين لوبيتيجي، مشيرا إلى رغبته في استغلال الفرصة للمشاركة في المباريات بشكل أكبر.

وقال بيدرو في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "لوبيتيجي مدرب آخر في مسيرتي، أنا سعيد بالعودة وبالالتقاء بزملائي في لحظة مميزة أمر بها مع النادي (تشيلسي)، أشعر بالسعادة والرضا لتواجدي هنا".

وأثار بيدرو"29 عاما" جدلا كبيرا خلال بطولة أمم أوروبا الأخيرة بفرنسا، عندما طالب مدرب المنتخب الإسباني، فيسينتي دل بوسكي، بمنحه فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

ولم يقم لوبيتيجي باستدعاء بيدرو في الفترة الماضية منذ توليه المهمة الفنية للمنتخب الإسباني، إلا أنه قرر ضمه استعدادا لمباراتي الفريق القادمتين أمام الكيان الصهيوني وفرنسا، حيث يسعى نجم تشيلسي الإنجليزي لاستغلال هذه الفرصة بشكل جيد.

وأضاف بيدرو قائلا: "أرغب في أن أكون أحد عناصر الفريق واستغلال الفرص للمشاركة، سأكون تحت إمرة المدرب، وسأخوض المنافسة بكل قوة وسأقاتل لكي أحظى بثقته".