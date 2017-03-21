غرفة شركات السياحة: إرجاء تطبيق زيادة رسوم العمرة حتى رمضان

شيماء مصطفى

قررت لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوى، إرجاء تطبيق زيادة رسوم العمرة لشهرى رجب وشعبان، واستمرار العمل برسوم العام الماضى والبالغ قدرها 110 جنيه، عن كل معتمر لهذين الشهرين.

وأكدت اللجنة أنه سيتم تطبيق الرسوم الجديدة وقدرها 210 جنيها، عن كل معتمر اعتبارا من شهر رمضان 1438 هـ، ويأتى ذلك فى إطار حرص الغرفة على رعاية مصالح الشركات السياحية واستجابة لمطالب الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية، نظرا لصدور القرار فى وقت متأخر وبعد أن أعلنت الشركات عن أسعار برامجها.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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