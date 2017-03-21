«عرفت اسمي الحقيقي متأخر».. أبرز 10 تصريحات ليسرا مع إسعاد يونس

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يسرا فنانة لديها تاريخ طويل في الفن، قدمت عددا كبيرا من الأعمال السيمائية والدرامية، بالإضافة إلى أنها سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائين والتي حلت ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "سي بي سي"، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز تصريحاتها التي قالتها بالبرنامج.

صدفة أدخلتها الفن

روت يسرا أنها رأت الفنانة سعاد حسني تمثل بمنطقة المعمورة، الأمر الذي جعلها تتمنى أن تصبح مكانها يومًا ما، وبعد ذلك بسنوات رآها المخرج حسن الإمام، وأضافت: "كان بيزور صاحبة ماما وكلمته عني إني وجه جديد، وأداني مشهد أعمله، وطلبني أمثل في فيلم العذاب فوق الشفاه تبتسم".

تعرضت لإصابة بسبب عادل إمام

صرحت يسرا لإسعاد بأنها أصيبت في قدمها بسبب مشهد مثلته مع الفنان عادل إمام، بفيلم "على باب الوزير"، وقالت: "كان في المشهد بيضربني بالقلم وبيقفل باب العربية، قفلها على رجلي.. أنا قصبة رجلي لحد دلوقتي فيها علامة بسببه".

سر نجاح يسرا

قالت يسرا إن أول فيلم شاركت به كبطلة كان "قصر في الهواء"، وهو الفيلم الوحيد الذي أخرجه مدير التصوير عبد الحليم نصر، وتابعت: "كان أكثر حد واثق فيا وأتاج ليا الفرصة ونصحني 3 نصايح حافظاهم لغاية انهاردة هم: أبعد عن الاحتكار والغرور والتزم بالجدية".

«عرفت متأخر اسمي الحقيقي»

اكتشفت مؤخراً أن اسمها الحقيقي يسرا وليس سيفين، وأضافت: "لما أستاذ عبد الحليم نصر قال لأهلي إني همثل قرر يخلي اسمي يسرا واكتشفت بعدين إنه اسمي الحقيقي قبل بطولتي في فيلم قصر في الهواء".

«بوظت أول عمل ليا»

حكت يسرا أنها أفسدت مشهدًا لها بفيلم "أذكياء لكن أغبياء"، بسبب ضحكها على ظهور عادل إمام والفنان سمير غانم كسيدتين، وأشارت إلى أنه كان أول فيلم يجمعها بالزعيم.

«تركت فيلمًا من أجل عادل إمام»

كشفت يسرا أنها تركت دورها في فيلم "أنا لا أكذب ولكني أتجمل"، بسبب مكالمة هاتفية من عادل إمام لها طلب منها أن تشاركه فيلمًا آخر معه، بشرط أن ترتدي زيًا أسود كما يتطلب الدور.

«ضربت أنا وشادية مصور بالقلم»

اتفقت الفنانة شادية ويسرا على أحد المصورين لعمل مقلب ضده، قائلة: "اتفقنا أول ما يورينا الألبوم بتاع الصور نقوله إيه القرف ده ونضربه بالقلم على وشه".

«استفزيت أحمد زكي»

أكملت يسرا تصريحاتها عن موقف وقع بينها وبين الفنان أحمد زكي، الذي غضب منها دون أن تعرف السبب، الأمر الذي جعلها تستفزه لمعرفة سبب غضبه منها.

«عيشت ليلتين رعب»

عبّرت يسرا عن خوفها ليلتين كاملتين بسبب سكنها في فندق مهجور، وأصوات الهواء الشديدة به، وموقف آخر روته إسعاد يونس في شقة الدقي، بسبب سماع أصوات غريبة صادرة من الـ"كاسيت".

«تلقيت صفعة من محمود المليجي لن أنساها»

تحدثت يسرا عن الصفعة التي تلقتها من الفنان محمود المليجي، بفيلم "عشاق تحت العشرين" رغم أنه طمأنها قبل المشهد، وقالت: "أكدلي إنه مابيضربش حد بشكل حقيقي في التمثيل.. بس عمري ما أنسي القلم بتاعه".