صعود جنوني للدولار

شيماء مصطفى

الدولار يتخطى الـ18 جنيهاً مصرياً في البنوك

شهدت أسعار العملة الخضراء «الدولار الأميركي» مقابل الجنيه المصري استقرارا في بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء في الوقت الذي تخطى فيه الدولار حاجز 18 جنيها في البنوك، وذلك بعدة أيام من هدوء في التعاملات، وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة للشراء 18 جنيها، والبيع 10. 18 جنيها، وهي نفس تعاملات، الاثنين.

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدولار للشراء 10. 18 جنيها، والبيع 20. 18 جنيها، وفي البنك العربي الأفريقي، بلغ سعر الدولار للشراء 02. 18 جنيها، والبيع 12. 18 جنيها، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار للشراء 12. 18 جنيها، والبيع 22. 18 جنيها، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار للشراء 12. 18 جنيها للشراء، والبيع 22. 18 جنيها، وفي البنك الأهلي اليوناني، بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيها، والبيع 10. 18 جنيها، وفي بنك البركة، بلغ سعر الدولار للشراء 10. 18، والبيع 20. 18 جنيها.

المصدر : الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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