بالصور .. مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار

البحيرة - أحمد نصرة:

أطلق عدد من شباب محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، مبادرة استهدفت تكريم الأمهات بالأحياء الشعبية في مدينة كفر الدوار، إحياءً لعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وفي السياق، وزع الشباب المشارك في المبادرة الحلوى والزهور على المارة، وجابوا بسيارات تحمل مكبرات صوت أذاعت أغاني عيد الأم في الأحياء الفقيرة.

وقال هيثم عبد العزيز محامي وأحد منظمي الفاعلية: "قررنا الاحتفال بعيد الأم على طريقتنا خروجًا عن الواقع والمعتاد، فابتعدنا عن الحفلات المغلقة والمصروفات الباهظة ووفرنا النفقات لإسعاد أكبر عدد من الأمهات في أماكنهن بهدايا بسيطة".​