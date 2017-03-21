أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور .. مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (1)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (1)

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (2)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (2)

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (3)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (3)

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوارمبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (5)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (5)

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (6)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (6)

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (7)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (7)

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (8)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (8)

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (9)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (9)

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (10)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (10)

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (11)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (11)

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (12)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (12)

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (13)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (13)

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (14)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (14)

مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (15)مبادرة شبابية للاحتفال بعيد الأم في الأحياء الشعبية بكفر الدوار (15)

البحيرة - أحمد نصرة:

أطلق عدد من شباب محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، مبادرة استهدفت تكريم الأمهات بالأحياء الشعبية في مدينة كفر الدوار، إحياءً لعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وفي السياق، وزع الشباب المشارك في المبادرة الحلوى والزهور على المارة، وجابوا بسيارات تحمل مكبرات صوت أذاعت أغاني عيد الأم في الأحياء الفقيرة.

وقال هيثم عبد العزيز محامي وأحد منظمي الفاعلية: "قررنا الاحتفال بعيد الأم على طريقتنا خروجًا عن الواقع والمعتاد، فابتعدنا عن الحفلات المغلقة والمصروفات الباهظة ووفرنا النفقات لإسعاد أكبر عدد من الأمهات في أماكنهن بهدايا بسيطة".​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا