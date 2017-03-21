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"الجيوشي" ينذر مدرستين للتعليم الفني بأسيوط وجد بهما عدة سلبيات

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"الجيوشي" ينذر مدرستين للتعليم الفني بأسيوط وجد بهما عدة سلبيات "الجيوشي" ينذر مدرستين للتعليم الفني بأسيوط وجد بهما عدة سلبيات

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد الجيوشي

القاهرة - أ ش أ:

توجه الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني إلى محافظة أسيوط في زيارة مفاجئة؛ لتفقد عدد من مدارس التعليم الفني، ومتابعة العملية التعليمية بها.

تضمنت الزيارة تفقد مدرستي أسيوط الزخرفية، وأسيوط الفندقية بعد أن وردت لنائب الوزير عدة شكاوي عن انتظام الدراسة بهما، وعقب الزيارة التي تفقد الجيوشي خلالها كافة أقسام المدرستين بما فيها الفصول الدراسية والورش التدريبية، أدار الجيوشى حوارا مع الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية بالمدرسة.

ووجه الجيوشى إنذارا شديدا لإدارتي المدرستين ، وأعطاهما مهلة أسبوعين ، لمعالجة السلبيات التي رصدت أثناء الزيارة ، مؤكدًا أنه سيعاود مجددا لزيارة المدرسة؛ للتأكد من اتمام الإصلاحات المطلوبة، وتلافي السلبيات التي تم رصدها.

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