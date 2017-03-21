فيديو| داعية: الاحتفال بعيد الأم «لا بدعة ولا حرام»

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استنكر الداعية الإسلامي أحمد ترك، ادعاء البعض أن الاحتفال بعيد الأم بدعة ولا يجوز شرعا، موضحًا أن الأصل في الأشياء هو الإباحة وليس الحرمانية والمنع.

وأضاف ترك، خلال برنامج "الدين والحياة" المذاع على قناة "الحياة"، "اللي بيحرم ويحلل ده بيجيب الكلام منين، الأمومة في عهد النبي مقامها كبير جدًا، وتقديم الهدايا للأمهات فيه مودة ورحمة".

وتابع: "البدعة أن صلاة العصر تبقى 5 ركعات والفجر 3 بدل 2، لكن تقولي كل مظاهر الحياة اللي مكنش أيام النبي تبقى بدعة، يبقى أنت راكب سيارة ولابس ساعة آخر موديل ليه؟، فيه ناس بتسمم الفكر وبلاش تسمعوا أي فتوى غير من دار الإفتاء".