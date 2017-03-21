توزيع 5 عجول وطن أوراك مجمدة بأسعار مخفضة في سوهاج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن وصول 5 عجول سودانية جديدة، تم توزيعها على الوحدات المحلية بدار السلام وجرجا وطما وأخميم والبلينا وسوهاج؛ لبيعها بمنافذ الوحدات المحلية بالقرى والمدن ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بسعر 75 جنيها للكيلو، وكذلك وصول 1 طن أوراك مجمدة تم توزيعها على 7 وحدات محلية بـطهطا وساقلتة وجهينة المراغة والمنشاة وحي شرق سوهاج، ومركز ومدينة سوهاج؛ لتباع للمواطنين من خلال منافذ الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى المختلفة بسعر 15 جنيها للكيلو، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومديرية التموين بالمحافظة.

شدد المحافظ على أن يتم التوزيع بالمناطق الأكثر احتياجا بالقرى بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة كأولوية أولى في التوزيع، مشيرا إلى أن ذلك يأتي فى إطار خطة المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأن عملية بيع اللحوم والدواجن بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية للقرى والمدن، تتم تحت إشراف كامل من مباحث التموين ومفتشي التموين والأغذية والطب البيطري؛ حفاظا على صحة المواطنين ومنع التلاعب بالأسعار وأن تصل اللحوم للمستحقين.