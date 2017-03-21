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صور| مجلس الوزراء يتابع موقف المشروعات بالمنيا

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استقبل محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور نادر نبيل، ومجموعة من الكوادر الفنية بأمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، لمناقشة موقف المشروعات بكافة القطاعات ومناقشة المشروعات التي تم نهوها وموقف المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.

تناول الاجتماع، بحث كافة التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، والعمل على رصد كافة المعوقات، وسبل دفع العمل لإنهاء تلك المشروعات في توقيتاتها الزمنية المحددة لتحقيق أقصى استفادة منها ولتكون واقعا ملموسا للمواطنين في حياتهم اليومية.

من جانبه قال الدكتور نادر نبيل من أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، إنه سيتم تنظيم ورش عمل لكل قطاع من القطاعات المختلفة بين أعضاء فريق الزيارة والمسؤولين في هذه القطاعات؛ لمناقشة موقف المشروعات والتنسيق للزيارات الميدانية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة.

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