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عضو «إفريقية البرلمان»: السودانيون يعلمون أن «حلايب وشلاتين» مصريتان

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عضو «إفريقية البرلمان»: السودانيون يعلمون أن «حلايب وشلاتين» مصريتان عضو «إفريقية البرلمان»: السودانيون يعلمون أن «حلايب وشلاتين» مصريتان

التحرير

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علق اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على تصريحات رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان، عبد الله صادق، حول إجلاء المصريين من حلايب وشلاتين غير صحيح، قائلًا: "موضوع حلايب وشلاتين محسوم من قبل السودانيين قبل المصريين".

وطالب باشات، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، الرئيس السوداني، عمر البشير، بمراجعة رؤيته تجاه افتعال المشكلات من آن لآخر، وأيضا المسئولين في السودان، مشيرًا إلى أن الأهالى من حلايب وشلاتين، تابعون تبعية كاملة لمصر، وجميع الخدمات هناك مصرية.

وأوضح  عضو لجنة الشئون الأفريقية، أن رئيس اللجنة الفنية عليه أن يدرك أن كانت أكبر الدول حرصا على عدم تفكك السودان إلى شمال وجنوب، قائلًا: "جنوب السودان ورئيسها سيلفا كير يدرك أهمية مصر ودورها في الحفاظ على أشقائها بالجوار".

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