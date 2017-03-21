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برلماني يطالب بوقف صرف الوجبات المدرسية بسبب حالات التسمم

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برلماني يطالب بوقف صرف الوجبات المدرسية بسبب حالات التسمم برلماني يطالب بوقف صرف الوجبات المدرسية بسبب حالات التسمم

التحرير

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تقدم الكاتب الصحفى أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، حول واقعة تسمم 10 تلاميذ من مدرسة محمد فريد الابتدائية بمدينة سرس الليان، و26 آخرين بمدرسة كفر الخضرة الابتدائية بمركز الباجور، في محافظة المنوفية، بسبب تناول وجبة غذائية فاسدة، وتم نقلهم لمستشفى سرس الليان العام.

وطالب شرشر، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، بالكشف عن ملابسات حالات التسمم، خاصة أن هذه الواقعة تأتي بعد أيام قليلة من واقعة تسمم ما يزيد على 2000 تلميذ في محافظة سوهاج، مشددا على ضرورة الكشف عن  المسئولين فى هذه الكارثة، ومحاسبة المتسببين فيها والمسئولين عن الرقابة على الأطعمة التى يتم تقديمها للاتلاميذ الصغار.

وأشار إلى ضرورة وقف عملية صرف الوجبات المدرسية حتى انتهاء التحقيق وتحديد المسئول الأول فى الواقعة، بالإضافة إلى مواضع الخلل والرؤى اللازمة لمواجهة الأزمة قبل أن تتزايد ويصعب التغلب عليها أو مواجهتها.

وشدد عضو مجلس النواب ، على ضرورة تقديم وزارة التربية والتعليم توضيحا للإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الأمور مرة أخرى خاصة أن تلاميذ المدارس يمثلون مستقبل الذى يعول عليه المجتمع لاستلام الراية واستكمال مسيرة النهضة والتنمية.

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