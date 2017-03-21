رئيس «انتخابات المصريين الأحرار»: عصام المرشح الوحيد لرئاسة الحزب

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قال المستشار إبراهيم قطاطو، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات حزب المصريين الأحرار، إن رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، وجه الدعوة في 8 مارس الحالي، لأعضاء المؤتمر العام لحضور انتخابات رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا يوم 24 من نفس الشهر، موضحا أن اللائحة الداخلية للحزب تشترط أن يتم دعوة الأعضاء للمؤتمر العام وانتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، قبل موعد الانتخابات بأسبوعين على الأقل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب الرئيسي بمصر الجديدة، أن اللجنة طبقا للائحة، تشكل من رئيس وهو عضو قضائي سابق، و3 لـ 5 أعضاء، وأنه أعلن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الحزب وعضوية الهيئة العليا من 10 لـ12 مارس.

ولفت إلى أنه تقدم للترشح لرئاسة الحزب طبقا للشروط الدكتور عصام خليل فوزي أمين وشهرته عصام خليل، في اليوم الأول وأرفق بطلب الترشح تأييد 5% من أعضاء الحزب على الأقل للترشح طبقا للائحة، وقامت اللجنة بفحص الطلب وتبين أنه مستوفي لكافة الشروط.

وأوضح أنه في اليوم الثاني تقدم عدد من المؤيدين للدكتور عصام خليل بطلب آخر لتأييد ترشحه ولكن اللجنة رفضت الطلب الثاني لسابقة تقدم الدكتور عصام بالطلب ضمن أوراق ترشحه، حيث وقع على الطلب الـ5% المؤيدين من أعضاء الحزب، أمام أعضاء اللجنة للتأكد من صحة توقعيهم وصحة بيناتهم».

وأضاف أنه في نفس التوقيت تلقت اللجنة أوراق الترشيح على 50 مقعدا لعضوية الهيئة العليا للحزب، حيث وصل إجمالي المرشحين لانتخابات الهيئة العليا 85 مرشحا، وأدرجت اللجنة أسماء المرشحين في لوحة الإعلانات، وفتح باب التنازلات في 17 و18 مارس، وتقدم اثنين من المرشحين بتنازلات عن الترشح وتم قبول أوراق تنازلهم، ليبلغ عدد المرشحين 83 مرشحا، وتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين للهيئة العليا للحزب.

وأشار إلى أنه تم السماح بالدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية الهيئة العليا للحزب بشرط أن تكون دعاية تتسم بالاحترام والمحافظة على القيم، اعتبارا من مساء غدا الأربعاء 22 مارس وتنتهي فترة الدعاية الانتخابية ليبدأ الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم الخميس 23 مارس.

وأوضح أن الحزب جاهز للانتخابات، وتم عمل بطاقات تصويت تتضمن أسماء المرشحين لعضوية الهيئة العليا للحزب، وإدراج أسماء الـ83 مرشحا مع الوضع في الاعتبار اختيار 50 مرشحا فقط وفي حالة التصويت لأقل أو أكثر من العدد المطلوب، أو ترك الورقة خالية يعتبر الصوت باطل.

وأضاف أنه تم تشكيل 5 لجان انتخابية طبقا للمحافظات، وهى: أولا لجنة القاهرة، ثانيا لجنة الجيزة، ثالثا لجنة كفر الشيخ، رابعا لجنة «الإسكندرية والغربية والمنوفية وأسيوط والشرقية»، واللجنة الخامسة وتضم: «الاسماعيلية وأسوان والأقصر والبحر الأحمر والبحيرة والدقهلية والسويس والفيوم والقليوبية والمنيا والوادي الجديد وبني سويف وبورسعيد وجنوب سيناء وسوهاج ودمياط وقنا».

وأوضح أنه تم عمل حبر فسفوري وإسورة للناخب مكتوب عليها اسم عضو المؤتمر العام ورقم لجنته ورقمه في الكشف، مضيفا أن يوم الانتخابات سيتم التسجيل في المؤتمر العام الذي ينعقد فور اكتمال النصاب بالإجراءات المتبعة، وطبقا للائحة يرأس المؤتمر العام للحزب رئيس لجنة الانتخابات الداخلية للحزب، ويشمل المؤتمر العام مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب وتقرير الأمين العام للحزب، ثم تقرير رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، ثم المسؤول عن جهاز المحاسبات في الحزب لعرض الميزانية ويقر بإقرار الذمة المالية لرئيس الحزب ويتم اتخاذ الموافقة عليها.

وأشار إلى أنه يطلب رئيس المؤتمر تفويض أعضاء المؤتمر لرئيس الحزب لتعيين 20 من أعضاء الهيئة العليا ويتم الانتخابات بطريق الاقتراع المباشر لـ50 آخرين، وتضم الهيئة العليا للحزب رئيس الكتلة البرلمانية، ورؤساء اللجان البرلمانية من أعضاء الحزب (حقوق الانسان والنقل والمواصلات ولجنة الزراعة) وينتخب أعضاء البرلمان من الحزب 5 من بينهم لعضوية الهيئة العليا. ويفوض المؤتمر رئيس الحزب لأي موضوعات عاجلة يتم مناقشتها، ثم يتم الانتقال لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.

وحول انتخاب رئيس الحزب، قال إنه لن تجرى انتخابات على رئاسة الحزب، حيث لم يتقدم للترشح سوى الدكتور عصام خليل، وذلك طبقا للمادة 11 من لائحة الحزب والتي تنص على أنه في حالة عدم تقدم أكثر من مرشح لأحد المناصب سواء لرئاسة الحزب أو عضوية الهيئة العليا يعتبر المرشح فائزا بالتذكية دون اقتراع، لافتا أنه لن يتم إعلان فوز رئيس الحزب إلا بعد انتهاء مرحلتي التصويت والفرز لانتخاب أعضاء الهيئة العليا للحزب وإعلان النتيجة كاملة.