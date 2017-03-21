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صور| الداخلية تحتفل بعيد الأم بـ«هدايا ودفع ديون الغارمات»

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كتب- محمد عبدالجليل ومحمد الأشموني
احتفلت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بعيد الأم، وذلك بكافة محافظات الجمهورية، وقام مدراء الأمن بعمل جولات بدور رعاية المسنات، كما تم استخراج شهادات ميلاد لبعض السيدات الغير قادرات على الحركة.
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البداية باللواء مدير أمن السويس، الذي قام وبصحبته عدد من قيادات وضباط المديرية بزيارة بعض دور رعاية السيدات المسنات، وتوزيع الهدايا على النزيلات، وقام قسم الأحوال المدنية بمديرية أمن السويس بالإنتقال لعدد من دور رعاية المسنات لإصدار بطاقات الرقم القومى الخاصة بالنزيلات، وكذا استخراج شهادات الميلاد تيسيراً عليهن.

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وقام وفد من ضباط وضابطات وأفراد الشرطة بمديرية أمن دمياط، بزيارة السيدات المرضى بمعهد الأورام بدمياط، وتقديم التهنئة والهديا لهن بمناسبة الإحتفال بعيد الأم.

كما قام الوفد بزيارة السيدات المسنات بجمعية رعاية المسنين بمدينة رأس البر، وقدموا لهم التهنئة والهدايا الرمزية فى إطار تلك المناسبة، ونقل الوفد تحيات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وجميع قيادات الوزارة للأمهات، متمنين لهم دوام الصحة والتوفيق.

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وفي الإسكندرية زارعدد من ضباط وضابطات مديرية أمن الإسكندرية، بعض دور رعاية المسنات وقدموا التهنئة لنزيلات الدور والهدايا الرمزية بمناسبة الإحتفال بعيد الأم، وكانت لتلك الزيارات الأثر الطيب فى نفوس النزيلات.

أما في بورسعيد وبمناسبة الإحتفال بعيد الأم، ساهمت مديرية أمن بورسعيد فى سداد قيمه مديونيات "فتحية . م" ربة منزل "محبوسة على ذمة قضيتى تبديد" لتعزرها عن سداد قيمة إيصالات أمانه، حيث تم التصالح مع أصحاب الدين وإتخاذ الإجراءات القانونية والإفراج عنها، حيث قدمت السيدة الشكر لجهاز الشرطة على تلك اللفته الإنسانية.

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