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الأم المثالية بأسوان: فقدت زوجي من 30 عامًا وابني قبل أيام من تكريمي

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الأم المثالية بأسوان: فقدت زوجي من 30 عامًا وابني قبل أيام من تكريمي الأم المثالية بأسوان: فقدت زوجي من 30 عامًا وابني قبل أيام من تكريمي

التحرير

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تقول السيدة نور الهدى السيد أحمد الأم المثالية الثالثة التى تكرمها اليوم محافظة أسوان، إنها من مدينة كوم أمبو بأسوان، فقدت زوجها المرحوم كمال أبو المجد مدير عام السابق بالمحافظة منذ 30 عامًا من الان لتبدأ رحلة كفاح جديدة فى تربية أبنائها، التى خرجت بهم إلى الدنيا وهم أحمد، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ولمياء بكالوريوس التجارة وغادة ليسانس حقوق.

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وتابعت الأم المثالية، إن الدنيا بدأت تفتح ذراعها بالأمل لها بعد أن شاهدت ثمرة كفاحها فى الدنيا، وهم أبناؤها بعد أن تقلدوا أعلى المناصب، لتعويض رحيل والدهم سريعًا عن الدنيا.

وتضيف الأم، أن أبناءها حاولوا إدخال السعادة والبهجة عليها من خلال تقديم أوراقها ضمن مسابقة الأمهات المثاليات، وقبل أيام من إعلان النتيجة يفاجئها القدر مرة أخرى بفقد أعز أبنائها "أحمد" ليغيبه الموت لتدير لها الدنيا ظهرها مرة أخرى، وكأنه القدر المحتوم، الذى ينتظرها كل مرة، عندما تخطوا أى خطوة فى سلم الحياة.

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وتكمل الأم حديثها قائلة، إنها رغم فقد أعز أبنائها ألا أنها تمالك نفسها لتكمل مسيرة الحياة، وخاصة أنها تعلم أن الله يدخر لها شيئًا كبيرًا لا تعلمه، حيث قررت أن تهب ما تبقى من حياتها ومالها فى خدمة المحتاجين والفقراء، لعله يكون شفيعًا لها يوم أن تلقى الله.

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وقالت إنها بدأت حملة لإعمار مساكن المحتاجين، وتقديم المساعدات الاجتماعية لهم، حيث قدمت أولى تبرعها بمبلغ 10 آلاف جنيه.

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التحرير

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