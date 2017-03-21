8 لاعبين فقط في مران أتليتكو مدريد

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قاد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، تدريب اليوم، بحضور ثمانية لاعبين فقط، بسبب الالتزامات الدولية لبقية اللاعبين، فضلا عن الإصابات.

وحضر مران اليوم الثلاثاء، الإسبان ميجيل أنخيل مويا، وخوانفران توريس، وجابي فيرناندز، وفرناندو توريس والغاني توماس بارتي والإيطالي أليسيو تشيرتشي والحارس البرتغالي أندريه مورييرا والفرنسي لوكاس هيرناندز.

وسيقود سيميوني هذا الأسبوع تدريبات الفريق بحضور هؤلاء اللاعبين الثمانية في انتظار انضمام الأرجنتيني نيكولاس جايتان الذي تدرب اليوم داخل صالة الألعاب الرياضية.

يشار إلى أن اللاعبين المرتبطين بالتزامات دولية هم: الإسبانيان خورخي (كوكي) وساؤول نيجيز والفرنسيان أنطوان جريزمان وكيفين جامييرو، والحارس السلوفيني يان أوبلاك، والأوروجوانيان دييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز، والمونتنجري سيتفان سافيتش، والأرجنتيني أنخيل كوريا والبرازيلي فيليبي لويس والبلجيكي يانيك كاراسكو.

وبالإضافة إلى غياب اللاعبين الدوليين عن مران اليوم، لم يشارك أيضا المصابون الثلاثة: الأرجنتيني أوجوستو فيرناندز والبرتغالي تياجو مينيدش والكرواتي شيمي فرساليكو الذي تعرض لقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي لركبته اليسرى، ويحتمل ابتعاده عن الملاعب لنحو شهر أو شهرين مما يعني استبعاده من قائمة منتخبه الكرواتي.