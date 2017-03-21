ناينجولان يكشف موقفه من اللعب في الدوري الإنجليزي

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أنهى ناينجولان، الدولي البلجيكي، متوسط ميدان فريق روما الإيطالي، الجدل المثار حول مستقبله مع فريق العاصمة الإيطالية.

لاعب فريق العاصمة الإيطالية، أعرب عن سعادته الكبيرة بتواجده في صفوف روما، نافيا تماما فكرة الرحيل عن ملعب "الأولمبيكو"، للانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الحالمة بضمه لصفوفها.

وكان اسم ناينجولان، ارتبط بالانتقال إلى صفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة فشلت بعدما فضل اللاعب صاحب الـ 26 عاما البقاء مع الجيالوروسي.

وقال ناينجولان في تصريحات صحفية اليوم فور وصوله إلى مدينة بروكسل للمشاركة مع منتخب بلاده: "أنا سعيد في روما، الطقس والأجواء المناخية هنا عادة ما تكون رائعة كذلك عائلتي سعيدة هنا".

وأكمل لاعب روما حديثه بقوله "في بعض الأحيان تتخذ بعض الخيارات من أجل المال وفي أحيان أخرى من أجل الحياة الجيدة، وهو ما يهمني، كذلك إن ذهبت إلى إنجلترا فسوف أكون مضطرا لأن أبدأ من نقطة الصفر".