5 قتلى على الأقل في انفجار مقديشو

(أ ف ب):

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون بجروح بعد ظهر الثلاثاء في تفجير حافلة نقل صغيرة وسط العاصمة الصومالية، مقديشو، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة الصومالية للصحافيين.

وقال محمد أدن المسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس "تم سماع دوى انفجار قوي قرب المسرح الوطني". وأضاف "هناك ضحايا لكن ليست لدي تفاصيل بعد"، متحدثا عن انفجار سيارة مفخخة.

وتابع: "انفجرت الحافلة عند حاجز تفتيش أمني، وقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم عناصر من الأمن، وأصيب عشرة بجروح".