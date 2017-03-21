مبالغ خيالية تنتظر لاعبي المقاصة في نهاية الموسم

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قررت إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، وضع لائحة خاصة للفريق، وذلك من أجل تحفيزهم على الاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي، خاصة بعد المستوى المميز الذي يقدمه الفريق الفيومي هذا الموسم، واحتلاله المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الأول.

ورفضت إدارة النادي، تخصيص مكافآت خاصة للمباريات المهمة، واكتفت بمكافأة كبرى في نهاية الموسم تصرف إذا تمكن الفريق من احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى فى الدورى، وسيتم تحديد المكافأة وفقا لعدد النقاط التي سيحصدها الفريق في نهاية الموسم والمركز النهائي.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي، أن المكافأة ستكون ضخمة إذا تمكن الفريق من إنهاء الموسم فى المركز الثاني، وفي حالة الحصول على لقب الدورى، سيحصل كل لاعب على مبلغ مالى خيالى.

يذكر أن المقاصة سيواجه المصرى البورسعيدي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 للدورى على استاد برج العرب.