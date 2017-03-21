أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مبالغ خيالية تنتظر لاعبي المقاصة في نهاية الموسم

Google+ Print
مبالغ خيالية تنتظر لاعبي المقاصة في نهاية الموسم مبالغ خيالية تنتظر لاعبي المقاصة في نهاية الموسم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قررت إدارة نادى المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، وضع لائحة خاصة للفريق، وذلك من أجل تحفيزهم على الاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي، خاصة بعد المستوى المميز الذي يقدمه الفريق الفيومي هذا الموسم، واحتلاله المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الأول.

ورفضت إدارة النادي، تخصيص مكافآت خاصة للمباريات المهمة، واكتفت بمكافأة كبرى في نهاية الموسم تصرف إذا تمكن الفريق من احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى فى الدورى، وسيتم تحديد المكافأة وفقا لعدد النقاط التي سيحصدها الفريق في نهاية الموسم والمركز النهائي.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي، أن المكافأة ستكون ضخمة إذا تمكن الفريق من إنهاء الموسم فى المركز الثاني، وفي حالة الحصول على لقب الدورى، سيحصل كل لاعب على مبلغ مالى خيالى.

يذكر أن المقاصة سيواجه المصرى البورسعيدي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 للدورى على استاد برج العرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط