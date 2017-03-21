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نوعان من الجبنة قد تسبب السرطان.. إحذروها!!

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نوعان من الجبنة قد تسبب السرطان.. إحذروها!! نوعان من الجبنة قد تسبب السرطان.. إحذروها!!

كشفت دراسة أميركية حديثة، أنجزت في معهد روزويل بارك للسرطان في نيويورك، أنّ الإفراط في تناول الجبنة (خصوصاً الجبنة الكريمية والشيدر) يزيد من خطر الإصابة بمرضان الثدي بنسبة أكثر من 50%.

وتحتوي منتجات الألبان (باستثناء اللبن) على هرمون IGF-11، الذي يظنّ العلماء، أنّه يفعّل نمو سرطان الثدي، ويحوّل الخلايا الجيدة الى خبيثة.

وأوضح الباحثون الأميركيون أن تناول الجبنة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 53% (خصوصاً الشيدر والجبنة الكريمية)، فيما أنّ اللبن يقلّل من خطر الإصابة بنسبة 30%.

المصدر :  لها

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