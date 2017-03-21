النائب العام يأمر بتفتيش السجون والأقسام بصورة دورية مفاجئة

مصراوي Masrawy

كتب – طارق سمير وعمرو علي:

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بتفتيش السجون والأقسام بصورة دورية مفاجئة، وتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين وفقا لما كفلة الدستور والقانون.

وذكر النائب العام، في بيان له، حصل مصراوي على نسخة منه، إلى أن تطبيق مبتدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات المقررة دستورًا وقانونًا للمواطنين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء فقد كلف أعضاء النيابة العامة، باستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونا للنيابة العامة في تفتيش السجون والأقسام.

كما أمر النائب العام بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش السجون لتشمل باقي السجون التي لم يتم التفتيش عليها، كما أمر بإخطار الجهات المعنية لتلافي الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش وتحقيق ما يستوجب تحقيقه.