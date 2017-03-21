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٢٢٠ فتاة بمنفلوط تعلن التخلي عن أفكار الختان والزواج المبكر (صور)

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مصراوي Masrawy

احتفالية هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت (1)احتفالية هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت (1)

احتفالية هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت (2)احتفالية هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت (2)

احتفالية هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت (3)احتفالية هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت (3)

احتفالية هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت (4)احتفالية هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت (4)

احتفالية هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت (5)احتفالية هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت (5)

احتفالية هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت (6)احتفالية هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت (6)

أسيوط - أسامة صديق :

أعلنت ٢٢٠ ‏سيدة وفتاة في ٤ قرى تابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، تخليهن ‏عن عادات الزواج المبكر وختان الإناث، وذلك خلال احتفالية نظمتها هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" المعنية بحماية الأطفال.

وقالت منال فوزى إبراهيم، مسؤول ‏منحة تمكين المرأة والفتيات بهيئة بلان، إن ٢٢٠ سيدة وفتاة من قرى: جحدم، والعزية، وبني رافع، والمندرة قلبي، أعلنَّ تخليهن عن ختان الإناث والزواج المبكر، محا حقق لمركز منفلوط المركز الثاني داخل محافظة أسيوط تخليًا عن هذه العادات، بعد مركز أبو تيج. ​

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