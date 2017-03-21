٢٢٠ فتاة بمنفلوط تعلن التخلي عن أفكار الختان والزواج المبكر (صور)

أسيوط - أسامة صديق :

أعلنت ٢٢٠ ‏سيدة وفتاة في ٤ قرى تابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، تخليهن ‏عن عادات الزواج المبكر وختان الإناث، وذلك خلال احتفالية نظمتها هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" المعنية بحماية الأطفال.

وقالت منال فوزى إبراهيم، مسؤول ‏منحة تمكين المرأة والفتيات بهيئة بلان، إن ٢٢٠ سيدة وفتاة من قرى: جحدم، والعزية، وبني رافع، والمندرة قلبي، أعلنَّ تخليهن عن ختان الإناث والزواج المبكر، محا حقق لمركز منفلوط المركز الثاني داخل محافظة أسيوط تخليًا عن هذه العادات، بعد مركز أبو تيج. ​