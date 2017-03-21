ظهرت مع «اللمبي» وبهرت الجميع بجمالها.. ما لا تعرفه عن نجلة «محمد متولي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نشر الفنان شريف رمزي صورة تجمعه بـ"سمر"، نجلة الفنان محمد متولي، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".

وعلق رمزي على الصورة: "سمر محمد متولي فنانة شابة جديدة حتشفوها معانا في مسلسل السبع صنايع قريبًا، يا رب يعجبكم".

كانت سمر انضمت لفريق عمل المسلسل كضيف شرف، وانتهت من تصوير مشاهدها في إحدى حلقاته.

تفاجئ الجمهور بنجلة الفنان محمد متولى بعدما لفتت الأنظار بجمالها، ونرصد خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عنها والتي لا يعرفها الكثيرون.

1- والدها الفنان القدير محمد متولى، ويشاركها مسلسل "السبع صنايع"، الذي يتم التحضير له حاليًا.

2- بدأت حياتها كفنانة تشكيلية ودرست فن الجرافيك في كلية الفنون الجميلة، وشاركت في معرضين وحصلت على شهادة تقدير قطاع الفنون التشكيلية ووزارة الثقافة.

3- عشقها للتمثيل منذ الصغر، دفعها لدراسته من خلال التحاقها ببعض ورش التمثيل، فكانت تذهب لمواقع التصوير مع والدها منذ الصغر، وتشاهد الفنانين أمثال عادل إمام، يحيى الفخراني، والراحلين سعيد صالح، عبد المنعم مدبولي، سناء جميل، وغيرهم.

4- الصدفة قادتها لتشارك في أكثر من عمل، مثل مسلسلي "فيفا أطاطا" مع الفنان محمد سعد، و"كرم الكينج" بطولة الفنان محمود عبد المغني.

5- شاركت سمر في بطولة فيلم "الليلة الكبيرة"، بجانب عدد كبير النجوم مثل: زينة، سميحة أيوب، محمد لطفي، ووفاء عامر، وتم عرض الفيلم على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ37، وحرص والدها وقتها على دعمها.

6- شاركت في الموسم الرمضاني السابق في حلقة واحدة من مسلسل "قسمتي ونصيبك" مع النجمين هاني سلامة وشيري عادل، وقامت بدور ممرضة فقيرة تبحث عن علاج لشقيقتها.

7- تقول سمر إنها تستعين بوالدها الفنان محمد متولي، لكي يساعدها في أداء مشاهدها، حيث ينقل لها خلاصة تجاربه الفنية.